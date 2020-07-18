هونغ كونغ – تسببت قنبلة أمريكية لم تنفجر منذ أيام الحرب العالمية الثانية في إجلاء نحو 2300 شخص من محطة قطارات في هونغ كونغ، بعد اكتشافها الخميس وهي “متضررة جدا وفي حالة غير مستقرة.”

وأشارت صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” الصينية إلى أن الخدمات في محطة “كاي تاك” للقطارات قد تم تعليقها مساء، قبل أن يتدخل فريق التخلص من القنابل لإزالة القنبلة التي يبلغ طولها حوالي متر واحد، بينما يصل قطرها إلى 30 سم، ودفنت تحت الأرض حتى عمق 10 أمتار.

واستغرقت عملية إزالة القنبلة من الموقع حوالي ثلاث ساعات، وفي صباح يوم الجمعة عادت حركة القطارات إلى طبيعتها، وأعيد افتتاح محطة “كاي تاك” مرة أخرى.

المصدر: “ساوث تشاينا مورننغ بوست”