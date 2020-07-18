مصر – يعتزم اللاعب محمود عبد المنعم المعروف بلقب “كهربا”، لاعب الأهلي المصري، تقديم شكوى رسمية جديدة ضد فريقه السابق الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال أشرف عبد العزيز محامي اللاعب في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا، بداعي عدم التزامه بعقده مع الفريق، كما تقدم اللاعب بشكوى ضد القلعة البيضاء. والفيفا سيبحث الأمر وربما يصدر قرارا في أغسطس المقبل”.

ولم يفصح المحامي عن سبب الشكوى أو تفاصيلها، وأكد أن “الفيفا” لم يصدر أي حكم بشأن “كهربا” حتى الآن، وفي حال صدوره في الشهر المقبل ستنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية للطعن في أي قرار سواء للاعب أو النادي.

وتابع عبد العزيز: “كهربا سيشكو الزمالك مجددا بعد شكواه السابقة، القضية ليست سهلة على الإطلاق، بل هناك تفاصيل كثيرة وأمور عديدة سيتم الكشف عنها في المرحلة المقبلة”.

وأوضح محامي اللاعب أن “كهربا لم يخل على الإطلاق بعقده مع الفريق الأبيض كما أنه لم يرتكب أي جريمة أو ذنب”.

وفي السياق نفسه كشف عبد العزيز أن “هيئة الدفاع عن كهربا تضم محاميا آخر إيطالي الجنسية، وأن هناك مستندات وفيديوهات مؤيدة لشكوى اللاعب.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”