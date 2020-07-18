انجلترا – خطف نادي ليدز يونايتد بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا لقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم “تشامبيونشيب” اليوم السبت.

وجاء تتويج ليدز باللقب قبل يوم من مباراته قبل الأخيرة في المسابقة أمام ديربي كاونتي، مستفيدا من خسارة برنتفورد مطارده الوحيد اليوم بهدف نظيف أمام ستوك سيتي.

وكان ليدز قد ضمن أمس الجمعة عودته إلى الدوري الممتاز “البريميرليغ” للمرة الأولى منذ 16 عاما، بعد خسارة وست بروميتش الثاني 1-2 أمام هادرسفيلد في افتتاح المرحلة 45 ما قبل الأخيرة، حيث تجمد رصيده عند 82 نقطة مقابل 87 لليدز، علما أن البطل والوصيف يرتقيان إلى دوري الأضواء.

وكانت الفرصة متاحة أمام برنتفورد الثالث (81 نقطة من 44 مباراة قبل خسارة اليوم) لتأجيل تتويج ليدز باللقب والارتقاء إلى المركز الثاني لتعزيز حظوظه في الصعود إلى الدوري الممتاز، إلا أنه سقط أمام ستوك ليبقى الصراع مفتوحا على المركز الثاني بين وست بروميتش، برنتفورد وفولهام.

وتخوض الفرق من المراكز الثالث إلى السادس ملحقا لانتزاع البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز في إنجلترا.

المصدر: أ ف ب