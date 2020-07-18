مدير أسبق لكلية الدفاع الوطني في مصر: في السياسة الدولية حاليا لا يوجد عدو أو صديق دائم

مدير أسبق لكلية الدفاع الوطني في مصر: في السياسة الدولية حاليا لا يوجد عدو أو صديق دائم

مصر – اكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق في مصر إن في السياسة الدولية حاليا أصبح لا يوجد عدو أو صديق دائم، ولذلك يجب تأمين الحدود، مشيدا بدور الجيش المصري.

وقال الغباري في حديث مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “المساء مع قصواء”، إن القوة العسكرية كانت قديما تحسب بقوة الفرد، لكن الآن يتم النظر إليها باعتبارات القوة الشاملة مثل الوضع السياسي والاقتصادي وقوة السياسة الخارجية.

وأضاف: “إننا دخلنا حرب 67 بدون تجهيز المسرح العالمي فتعرضنا لخسارة كبيرة، لكننا تداركنا ذلك في حرب أكتوبر عام 1973 وحققنا انتصارا أذهل العالم كله”.

وأوضح اللواء محمد الغباري، أن القوات المسلحة تطورات بعد 30 يونيو 2013 “تطورا لم نتوقعه نحن كعسكريين، وذلك بفضل الرئيس السيسي، رجل المؤسسات ورجل الدولة، والجيش المصري الآن بفضل تلك التطور أصبح هو المؤسسة الأكثر انضباطا والأكثر انتاجا”.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن في السياسة الدولية حاليا أصبح لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم، ولذلك يجب تأمين الحدود واتخاذ الاحتياطات العسكرية على كافة الجهات.

المصدر: RT