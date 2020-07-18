ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن بدء ليبيا بتجربة علاج فيروس كورونا باستخدام بلازما دم المتعافيين من الفيروس.

المركز الوطني أوضح في بيان له وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمركز أنه تم استخلاص عينات بلازما الدم من 2 متعافين من الفيروس بعد اختبار مستوى الأجسام المضادة بالبلازما.

وبيّن أنه يتم حقن الحالات الحرجة من المصابين ببلازما دم المتعافين من الفيروس.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على أن اللجنة العلمية بالمركز لها الخبرة الكافية في عمليات نقل بلازما دم المتعافين حيث تم حقن أولى الحالات ببلازما دم المتعافين والنتائج إيجابية جداً.