ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا تحفظه بشدة على ما وصفها بـ”مغالطات” التي حدثت خلال اجتماع من قال أنهم “يدّعون تمثيلهم للقبائل الليبية” (مشايخ وقيادات القبائل الليبية) حسب قوله.

باشاآغا أعرب خلال تغريده على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عدم قبوله بما وصفه بـ” الانتقاص من السيادة الليبية” أو تجاوز ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) حسب زعمه.

وطالب القيادة في مصر أن تدرك بأن مصالحها هي مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة)، معتبراً أن استقرار البلاد من استقرار مصر.