العراق – أعلن مصدر حكومي عراقي، امس أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد.

وقال المصدر، إن “زيارة ظريف ستكون ممهدة للحوارات التي سيجريها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى طهران منتصف الأسبوع الحالي”.

وأضاف، أن “الزيارة ستبحث العلاقات بين البلدين، وملف فتح الحدود بينهما، وكذلك دور العراق في الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره عليه”.

ويوم الأربعاء الماضي كشف مصدر حكومي عراقي، عن جدول أعمال زيارات رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن وطهران والرياض خلال الشهر الحالي، وقال المصدر لـRT إن “الكاظمي سيبحث، خلال زياراته المرتقبة إلى أمريكا وإيران والسعودية، تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتخفيف من التوتر بين طهران والرياض، كما سيبحث مع المسؤولين في هذه الدول ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات بينها”.

وأشار إلى أن “الزيارات ستركز أيضا على دور هذه الدول في تخفيف التوتر في العراق والمنطقة”، مبينا أن “الزيارة الأهم ستكون إلى واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين”.

المصدر: RT