وزير الخارجية المصري الأسبق: وقعنا اتفاقا مع إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر في النيل

وزير الخارجية المصري الأسبق: وقعنا اتفاقا مع إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر في النيل

مصر – اكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد كامل عمرو، إنه وقع اتفاقا مع وزير الخارجية الإثيوبي عام 2011 بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل.

وأضاف خلال حديثه مع قناة “إم بي سي مصر” أن الرئيس الإثيوبي أكد خلال زيارته لمصر عام 2011 أن سد النهضة لن ينقص من حصة مصر في مياه النيل ولو كوبا واحدا، غير أن “أديس أبابا لا تعير اهتماما أو احتراما للاتفاقيات الدولية”.

ولفت إلى أن إثيوبيا تحاول وضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع بشأن سد النهضة، مضيفا أن “مصر لا يمكن أن تفرط في حقها من مياه نهر النيل”.

كما أكد أن إثيوبيا “استغلت ما حدث في مصر عام 2011 وأعلنت بناء سد النهضة بدلا من سد صغير كان مزمعا إنشاؤه.”

المصدر: RT