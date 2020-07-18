موسكو – 40 عاما مضت على افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية الذي جرى في ملعب لوجنيكي وسط العاصمة موسكو، وتبقى ذكرى الألعاب الأولمبية 80 خالدة لما حققته من نجاح عالمي رغم مقاطعة الدول الغربية.

وسيتم تزيين واجهات برج مبنى الإذاعة والتلفزيون “أستانكينو” وفندق “كوسموس” في موسكو برموز الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والعشرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأحد، من الساعة التاسعة مساء وحتى منتصف الليل، وفقا لوكالة “نوفستي”.

كما سيتم عرض فيديو تهنئة على الواجهة الإعلامية لبرج “أستانكينو”، للتذكير بأهمية الوحدة والدعم المتبادل.

وسيتمكن الجميع من رؤية تعويذة الحدث الشهير، الدب الأولمبي، وهي تحلق في السماء، بالإضافة إلى الشعار الرسمي لألعاب موسكو 1980، وفي الوقت نفسه، ستتم إضاءة نوافذ غرف فندق Cosmos برسالة احتفالية “MOSCOW 80”.

واختارت اللجنة الأولمبية الدولية عاصمة الاتحاد السوفيتي موسكو لتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية 1980، في 23 من أكتوبر من عام 1974.

واستعدادا للحدث الأول آنذاك الذي يقام لأول مرة في أوروبا الشرقية تم بناء أكثر من 78 منشأة رياضية بما في ذلك قصر كريلاتسكويه لسباقات الدراجات ومجمع إيزمايلوفو الرياضي ومبنى الإذاعة والتلفزيون أستانكينو.

إضافة إلى ترميم وتوسيع ملعب دينامو موسكو وتحديث مجمع لوجنيكي الرياضي حيث شهد ملعبه حفلي الافتتاح والختام.

في حين أقيمت سباقات الزوارق الشراعية في مدينة تالين وبعض مباريات كرة القدم في كييف ولينينغراد (سان بطرسبورغ) ومينسك.

وشارك في الدورة 5179 رياضيا ورياضية (4064 رياضيا و1115 رياضية) من ثمانين دولة، تنافسوا على 203 مجموعات من الميداليات.

وتم تسجيل 36 رقما عالميا و74 أولمبيا في تلك الدورة، كما حقق الرياضيون السوفيت رقما قياسيا بفوزهم بـ197ميدالية 80 منها ذهبية.

المصدر: RT