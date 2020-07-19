ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه منذ عام 2011 ظهرت نية الطامعين في ليبيا واتجهت نحو تمكين الشيعة من الشام والعراق.

التكبالي وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” وفقاً لصحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت أوضح أن الخطوة القادمة في مواجهة هذه الفتنة تعول على الجيش العربي الليبي والجيش العربي المصري الذي وقف شوكة في حلق الأتراك.

وأكد ثقته في الشعب الليبي الذي سينتصر عند تأكده من ضغط الأتراك على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته التي ستعطي أردوغان كل شيء.

وواصل: “الخطوة القادمة هي الاعتماد على الشعب العربي الليبي وكل الحلفاء العرب في حل هذه الأزمة”.

عضو مجلس النواب اختتم تصريحه بالقول :” أما العرب النائمون الذين نعرفهم جميعًا فهؤلاء لن يتحركوا ولو فقدوا أرضهم بذاتها لذلك لا نعول عليهم”.