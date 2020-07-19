ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بمهام تسييرها أمراجع غيث.

غيث أطلع الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على عمل الوزارة في احالة مخصصات مرتبات كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة عن اشهر مايو ويونيو ويوليو للعام 2020.

كما بحث الاجتماع آليات إيجاد مصادر للدخل لتغطية مختلف بنود الميزانية العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالأمور التسييرية وفقا للسياسة الرشيدة التي اتخذتها الحكومة في تقنين الإنفاق.

وأكد الثني على ضرورة العمل على إيجاد كافة الحلول لضمان عدم انقطاع المرتبات عن الموظفين العاملين بمختلف دوائر الدولة.