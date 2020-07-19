الجزائر – كشفت وزارة المالية الجزائرية، امس أن خسائر شركات القطاع الحكومي في الطاقة النقل والسياحة بسبب فيروس كورونا، بلغت نحو 620 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان وزع على الصحفيين خلال لقاء جمع الحكومة برجال الأعمال والنقابات، لتقييم تبعات فيروس كورونا على اقتصاد الجزائر.

وحسب البيان، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية بلغت خسائرها 16.31 مليار دينار ما يعادل 135 مليون دولار، ما بين 18 مارس/ آذار و30 أبريل/ نيسان.

وتوقعت الوثيقة بلوغ خسائر الشركة الحكومية 35 مليار دينار بنهاية العام الجاري (نحو 290 مليون دولار).

وألغت الشركة 4357 رحلة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما يعادل 1.07 مليون مقعد.

وقاربت خسائر شركات النقل البحري للبضائع والمسافرين والنقل بالسكك الحديدية 3 مليارات دينار (25 مليون دولار).

وفي قطاع السياحة، بلغت خسائر الفنادق الحكومية 27.3 مليار دينار ما يناهز 227 مليون دولار.

وفي قطاع الطاقة، وصلت خسائر الشركات الحكومية، سوناطراك للمحروقات، وسونلغاز للكهرباء والغاز)، وطيران الطاسيلي (فرع سوناطراك) ونفطال لتسويق وتوزيع الوقود، 27.34 مليار دينار (227 مليون دولار ).

ودعا رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في كلمة له خلال اللقاء، القطاع الاقتصادي (حكومي وخاص) لمباشرة حوار جاد مع النقابات لتجاوز تبعات جائحة كورونا.

وحتى مساء السبت، سجلت الجزائر إلى 22 ألفا و549 إصابة بكورونا، منها 1068 وفاة، و15 ألفا و684 متعافيا.

الأناضول