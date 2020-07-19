ليبيا – صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حكومة الوفاق أكدت أن مسألة إطلاق سراح المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان من السجن ستحل في أقرب وقت.

وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان لها وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “الخارجية الروسية تعمل بشكل نشط على تحقيق الإفراج عن مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وسوف نستخدم جميع قنوات الاتصال بما فيها القنوات المغلقة مع الدول التي يمكنها الضغط على حكومة الوفاق”.

وتابعت: “نتيجة لجهودنا تلقينا مؤخراً تأكيد خطي من وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة حول أن مشكلة المواطنين سيتم حلها في أقرب وقت”.

ويذكر أن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ألكسندر مالكيفيتش، كان قد أعلن في يوليو من العام الماضي عن احتجاز موظفي الصندوق في ليبيا سامر سويفان ومكسيم شوغاليف.