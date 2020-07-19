العراق – أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، امس اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان للرئاسة العراقية، إن “صالح عبر خلال المكالمة الهاتفية، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم”.

من جهته، عبر ولي العهد، عن “بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، وتمنى له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار”.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن “الديوان الأميري أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا”.

المصدر: RT