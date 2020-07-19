إيران – انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية أمام الدولار في السوق الحرة، بعدما فاقت قيمة الأخير 25 ألف ريال.

وبحسب موقع “bonbast.com” الاقتصادي، فقد بلغت قيمة الدولار الواحد 25 ألفا و500 ريال إيراني في أسواق صرف العملات الحرة.

كما انخفضت قيمة الريال أمام اليورو لتصل 29 ألفا و145، فيما بلغت أمام الليرة التركية 3 آلاف و715.

وبذلك يكون الريال الإيراني فقد 91 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، حيث كان يساوي آنذاك 13 ألفا و350.

وتواصل قيمة الريال الانخفاض أمام الدولار، منذ انسحاب واشنطن في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على طهران.

وينص الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران، على التزام الأخيرة بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، على خلفية مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية بالعراق.

الأناضول