السودان – اكد معاذ أحمد محمد تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، إن سلطات بلاده نجحت في إيقاف نشاط بعض الشركات العالمية المستثمرة في معادن الذهب والمنغنيز وغيرها في حلايب وشلاتين.

وأكد تنقو، أن السودان ماض في سياسته حفاظا على حقوق السودان التاريخية في المنطقة، وأضاف: “لا توجد ذرة شك أن حلايب وشلاتين سودانية وكل ما يقوم به المصريون ليس إلا محاولة منهم لمغالطة الواقع ولي عنق الحقيقة”.

وأشار إلى أنهم في المفوضية يمتلكون كل الوثائق التاريخية والجغرافية التي تثبت ذلك، إلا أنه عاد وقال: “لكننا لسنا جهة اتخاذ قـرار، وإنما نقدم هذه المعلومات للجهات السيادية صاحبة القرار لممارسة الفعل السياسي والقانوني على ضوئها”.

وأضـاف تنقو وسائل الإعـلام السودانية ظلت تنشر صور خرائط غير صحيحة لدولة السودان، وحذر من ذلك واعتبره أمرا خطيرا للغاية. وأرجع تنقو ذلك، “لأنه يعتبر دليل إدانة واضحة ضدنا في المحاكم الدولية”.

وناشد الإعلاميين بضرورة استقاء خريطة السودان من المفوضية القومية للحدود، مؤكدا أنهم سيقمون بتوزيعها عليهم مجانا، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء المكلفة مستقبلا.

المصدر: راكوبة نيوز