ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر مكتب النائب العام لاتخاذ خطوة عاجلة بالإعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر في إشارة إلى وفد القبائل الليبية.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسايه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس السبت قال:” ادعو مكتب النائب العام اتخاذ خطوة عاجلة بالإعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر مطالبين بالتدخل الأجنبي على سيادة الدولة الليبية منتحلين صفة لا تستند على شرعية ما يعتبر خيانة وطنية تمهيدا لتقديمهم لاحقا للمحاكمة”.