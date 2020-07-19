ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستهدف المنطقة العربية والأفريقية وتسعى إلى ابتزاز أوروبا وهو ما بات معلوماً للجميع وأية محاولة منه للهجوم على سرت والجفرة ومد العدوان إلى مناطق أخرى من ليبيا سيتم الرد عليها بقوة.

العباني وفي تصريح لصحيفة “البيان ” اليوم الأحد قال إن الشعب الليبي والشعوب الشقيقة لن تقبل بالغزو التركي بعد أن انكشف الوجه القبيح لنظام أردوغان، مؤكداً أن الوقت حان لتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك لتحصين الأمن القومي العربي.

ولفت العباني إلى أن القوات المسلحة الليبية لن تكون وحدها هذه المرة في تصديها للعدوان وإنما ستكون مدعومة بإرادة عربية صلبة لرد أردوغان على أعقابه مدحوراً وهو الذي انفضحت نواياه وانكشفت أطماعه ومؤامراته ضد العرب من المحيط إلى الخليج.