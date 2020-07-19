العراقي البازي يسجل دخوله التاريخي الأول في UFC

العراقي البازي يسجل دخوله التاريخي الأول في UFC

أبوظبي – حقق العراقي أمير البازي فوزه الأول في أول نزال له في بطولة UFC 251 بفوزه على الكندي مالكوم جوردون في جزيرة “القتال” جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتفوق البازي على منافسه بحركة إخضاع TRIANGLE CHOKE في الجولة الأولى عند الدقيقة الرابعة و42 ثانية.

وقال المقاتل البالغ 26 عاما في تصريح صحفي بعد النزال إنه “دخل النزال بروح الحماس العراقي وخرج منه موشحا بعلم العراق، مبينا أن هذا الفوز هو هدية لكل العراقيين”.

من جهته قدم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال التهنئة للبطل العراقي البازي، مشيدا بالإنجازات التي يحرزها أبطال العراق بالفنون القتالية في أكثر من ملتقى عالمي.

وفاز البازي برصيد 12 نزالا مقابل هزيمة وحيدة في الفنون القتالية المختلطة MMA.

المصدر: “وكالات”