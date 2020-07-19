ليبيا – أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل ليبيا صالح الفاندي أن مخاطر الغزو التركي لا تقف عند ليبيا وإنما تستهدف العرب جميعاً وهي دليل آخر على جشع وأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطموحاته للسيطرة على المنطقة العربية وهو ما برز من خلال تدخله في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها.

الفاندي وفي تصريح لصحيفة “البيان “ اليوم الأحد لفت إلى أن الموقف المصري القوي كان رسالة واضحة أن قطار الموت التركي لن يمر ولن يسمح له بأن يمر في ديار العرب وهو ما أكده الليبيون وقواتهم المسلحة بتداعيهم لرد العدوان والوقوف صفاً واحداً ضد الغزاة الأتراك وأدواتهم من المرتزقة والإرهابيين ممن باتوا يشكلون تحدياً للأمن القومي العربي.

وتابع أن القبائل الليبية فوضت مصر قيادة وجيشاً التدخل لدعم الليبيين شعباً وجيشاً في التصدي للعدوان التركي، مؤكداً أن الشرعية الحقيقية في ليبيا اليوم هي شرعية الشعب الممثلة في القبائل ومجلس النواب المنتخب الذي تستمد القوات المسلحة شرعيتها منه،

رئيس المجلس نوّه إلى أن التدخل المصري هو حق مشروع للدفاع عن أمن واستقرار البلدين والأمة العربية، لافتاً إلى أن وفد القبائل الليبية أكد ذلك أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.