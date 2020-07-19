الكويت – افادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية امس إن الديوان الأميري أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أفادت بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: “إن الشيخ صباح (91 عاما) “دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية