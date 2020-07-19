أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع نزول 4 أسواق بصدارة الكويت، وارتفاع 3 بقيادة مؤشر دبي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع بدء الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني 2020، وسط تأثر واضح بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 1.18 بالمئة إلى 5436.50 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.69 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.05 بالمئة.

والسبت، تولى ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية لأمير البلاد، بشكل مؤقت، عقب دخول الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، المستشفى لإجراء فحوصات.

بينما أعلنت الكويت، اليوم، إجراء أمير الكويت، عملية جراحية ناجحة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.87 المئة إلى 1291.16 نقطة، مع تراجع أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 7.6 بالمائة، ومصرف السلام – البحرين 2.7 بالمئة، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 2.7 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 بالمئة إلى 4255.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمئة إلى 2061.43 نقطة.

وتراجعت بورصة السعودية بنسبة 0.05 بالمئة إلى 7423.23 نقطة، مع نزول أسهم أرامكو 0.75 بالمئة، والراجحي 0.2 بالمئة، و0.3 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.06 بالمئة إلى 9316.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم الطبية 5.2 بالمئة، والتحويلية 5.1 بالمائة، وبنك الدوحة 3.7 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمئة إلى 3451.41 نقطة، مع ارتفاع أسهم ظفار لتوليد الكهرباء 6.7 بالمئة، وبنك اتش اس بي سي عمان 4.7 بالمئة، وريسوت للأسمنت 1.7 بالمئة.

الأناضول