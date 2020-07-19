ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية وموقف الجامعة العربية الرافض للتدخلات التركية إن المجلس أمام موقف عربي واضح يسعى لتحرير الأرض الليبية من الهيمنة التركية.

المصباحي وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية ” أمس السبت أضاف: “ستبدأ مرحلة العمل والتحرك نحو طرد المستعمر التركي من بلادنا ومرتزقته والتأكيد على تفكيك أسلحة المليشيات”.

وأردف: “بعد طرد المستعمر التركي تأتي مرحلة المصالحة والتفاوض الليبي-الليبي تحت رعاية الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة دون إقصاء أو أبعاد لأي فصيل”.

وحرص المصباحي على التأكيد بأن قبائل ليبيا تدعم بقوة الموقف المصري بشأن ليبيا في مواجهة الأطماع التركية.

ونبّه رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا إلى أن لقاء الرئيس أمس الأول واجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير حول تركيا يظهر بوضوح وجود صف عربي داعم ليبيا ضد الاحتلال التركي ومحاولات تنظيم الإخوان للسيطرة على مقدرات وثروات الليبيين.

وتوقع المصباحي إقدام مرتزقة أردوغان على دخول سرت وفقا للتطورات الميدانية، قائلا: “هدف النظام التركي من احتلال بلادنا هو حل مشاكله الاقتصادية وفتح بوابة مصر الغربية للمرتزقة والتمركز في ليبيا لمعاقبة أوروبا التي رفضت دخوله الاتحاد الأوروبي”.

المصباحي تحدث عن لقاء الرئيس السيسي أمس، مختتماً : “جميع مشايخ وقبائل ليبيا الذين حضروا من الشرق والغرب والجنوب كان انطباعهم أن اللقاء كان أخوي ورائع بامتياز ولاحظ الجميع مدى الحرص الكبير على الأمن القومي الليبي وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.