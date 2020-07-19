ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية بمدينة سبها العميد عبد القادر النعاس إن القوات تستعد لتأمين قيمة مالية تقدر بـ198 مليون دينار لكل فرع مصرف بالمنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

النعاس أشار في تصريح خاص لقناة “218” أمس السبت إلى أنه تم اختيار 10 محطات وقود ستشرع قريباً شركة البريقة في تزويدها بالوقود.

ولفت إلى وجود مفاوضات تجري مع سائقي شاحنات الوقود ليتم نقل المحروقات بـ 5000 دينار بدلاً عن 7500 على أن يباع لتر الوقود بـ 300 درهم في المحطات بالمرحلة الحالية وبالسعر الرسمي 150 درهم الشهر المقبل.

ما أكد على أن الأجهزة الأمنية بمدينة سبها رصدت تهريب 6 ملايين لتر من الوقود وصلت للمنطقة خلال الـ 3 أشهر الماضية، موضحاً في الوقت ذاته أن العمل جار لضبط الأمور.