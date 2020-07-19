ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس السبت بياناً تحت عنوان “حل أزمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضرورة لحل أزمة ليبيا” أكد فيه أنه من أجل حل الأزمة الليبية يجب أولاً حل أزمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

النويري قال في نص البيان ” في ظل ما يشوب الوضع العام الليبي من ارتباك وعدم استقرار يستوجب إيجاد حلول عاجلة، تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مثل المشاهد عن قرب تراقب مثل غيرها وتنتظر أن تسوء الاوضاع أكثر وتندلع الحرب ليسهل عملها من باب استحالة أن تفعل شيئا في حال قيام الحرب، سوى أن تشدد على أو تدعو إلى أو تحث على أو تستنكر ذلك وفي الحالات القصوى قد تندد بذلك” وفق تعبيره.

وأضاف” الآن وقد توقفت الحرب، وقتياً نتساءل لم لا تستغل البعثة فرصة الهدنة الحالية للتدخل وإنجاز شيء ملموس من شأنه أن يغير الوضع ؟ أم أنها تنتظر عودة القتال لتحول دورها إلى منصة تنديد واستنكار حيث لا تكون لها أي أعباء أخرى؟”

واعتبر أنه من البديهي استخلاص من ذلك أن بعثة الامم المتحدة في ليبيا لا تملك قرارها وإلا لما ابطأت الحوار السياسي أما إذا كانت البعثة تملك قرارها فإنّ جنايتها أعظم وأفدح في حق ليبيا، معتقداً أنها أضاعت الفرص عقب مؤتمر برلين ومدى الصلاحيات والموافقة المقدمة على مخرجات الحوار السياسي.

وأبدى النويري استنكاره لتقاعس البعثة وتراخيها عن تحمّل مسؤوليتها، مشدداً على ضرورة ان تقوم بواجبها وعدم الانصياع لا لدول أو كيانات أو أفراد.

كما جاء في نص البيان” نطالبها باستئناف جلسات الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن وفي أي مكان على أن توجه دعوة لكل الأعضاء للحضور؛ وكلّ من يريد المشاركة في إنقاذ البلاد أهلاً وسهلاً به ومن لا يريد المشاركة والحضور فقد أقصى نفسه بنفسه وليبيا ومصلحتها أهم وأعلى من أي مواقف أو مصالح شخصية”.

وختم النائب الأول لرئيس البرلمان حديثه موجهاً رسالة للبعثة داعياً إياها إلى القيام بعملها وأداء واجبها والتصدي للمعرقلين من أعضاء لجنة الحوار، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين فرصة يجب عدم تضييعها على الليبيين.