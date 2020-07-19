ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الجيش الوطني منذ أن أطلق عملية الكرامة في ربيع عام 2014 وهو يقاوم الإرهاب والتطرف نيابة عن العرب والعالم وقد نجح في ذلك إلى حد كبير قبل أن يتدخل النظام التركي لدعم الجماعات الإرهابية بجحافل المرتزقة ومسلحي داعش والقاعدة.

امغيب وفي تصريح لصحيفة “البيان ” اليوم الأحد أشار إلى أن للإرهاب قوى إقليمية ودولية تسانده وفي مقدمتها أردوغان الحالم بإعادة إرث العثمانيين.

وأضاف:” أنه إذا تدخل الأشقاء العرب للقتال معنا فإن دخولهم سوف يكون بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك”،مؤكداً أن تركيا تدخلت في ليبيا بموجب اتفاقية أمنية غير شرعية مع حكومة الوفاق التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب وسقوط هذه الحكومة بعد سحب الاعتراف العربي والدولي بها سيوفر الكثير علينا وعلى الأشقاء العرب.