ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اليوم الاحد اجتماعها العادي الثاني للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئيس الجمعية العمومية بحضور أعضاء الجمعية.

الجمعية قررت بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق في اجتماعها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويتكون المجلس الجديد من :”عبد السلام سليمان الانصاري، وئام فتحي العبدلي، رضوان خليل محمد ،مجدي محمد سليمان الفيتوري ،عبد الحكيم فرج محمد الفرجاني ،البشير المنير الطاهر ،محمد عاشور محمد الشريف”.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت في اجتماعها العادي الأول لعام2020 المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.