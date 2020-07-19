ليبيا – ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع الوطني والمشكل من ( رئيس مجلس النواب المصري، رئيس مجلس الوزراء المصري ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ، رئيس المخابرات العامة).

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح بأن المجلس ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

وأكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما شدد على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

هذا وحضر الاجتماع كل من “وزراء الخارجية والمالية والداخلية، قائد القوات البحرية،قائد قوات الدفاع الجوي،قائد القوات الجوية ،رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة،مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع،أمين عام المجلس”.