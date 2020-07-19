إسبانيا – صب برشلونة جام غضبه، بعد تجريده من لقب بطل الدوري الإسباني، على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بفوزه عليه (5-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من “الليغا”.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من أهداف فريقه الخمسة في الدقيقتين 34 و75، وأضاف الأهداف الثلاثة الباقية كل من أنسو فاتي والأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو في الدقائق 24 و44 و75 على الترتيب.

وبهذا الفوز، أنهى برشلونة موسمه في الدوري برصيد 82 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ألافيس عند 39 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

وتعرض برشلونة في الجولة الماضية لضربة مزدوجة، حيث جرده غريمه ريال مدريد من اللقب عندما تغلب الأخير على فياريال 2-1، فيما تعرض الفريق الكتالوني لخسارة مريرة على أرضه أمام أوساسونا بنتيجة 2-1.

وسيسعى ميسي ورفاقه إلى إنقاذ موسمهم الكروي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي الكتالوني منذ عام 2015، عندما يستضيفون نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من “التشامبيونزليغ” في الـ8 من أغسطس المقبل، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

المصدر: RT