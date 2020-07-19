روسيا – تغلب فريق خيمكي الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الأولى في روسيا على مضيفه أورال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي لكأس روسيا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية خيمكي كل من يفغيني غابون وألكسندر تروشيتشكين وأرتيوم بولياروس في الدقائق 11 و36 و37 على الترتيب، فيما سجل هدف أورال الوحيد أندريه بانيوكوف في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، قطع خيمكي التذكرة الأولى للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع زينيت وضيفه سبارتاك موسكو في وقت لاحق اليوم.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها خيمكي إلى المباراة النهائية لكأس روسيا، حيث وصل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى قبل 15 عاما وخسر حينها أمام تسيسكا موسكو.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في الـ25 من الشهر الجاري على أرضية ملعب مدينة يكاتيرينبورغ المونديالي.

المصدر: rsport.ria.ru