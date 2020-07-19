ليبيا – قال الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية والمحاضر المتعاون في كلية حلف شمالي الأطلسي “ناتو” في روما إيمانويل غونزاليس إن ميدان سرت – الجفرة من الناحية العسكرية ليس سهلاً والسيطرة عليه محسومة تقريباً لمصلحة الجيش الليبي تحت قوة الدفاعات الأرضية والجوية والطيران سيلعب دوراً مهماً.

غونزاليس وفي تصريح لصحيفة “البيان” اليوم الأحد بيّن أن ميليشيات الوفاق وتركيا لا يملكون السلاح الكافي لحسم مثل هذه المعارك بطبيعتها الجغرافية ولا تستطيع تركيا توفير هذا السلاح في أي وقت لبعدها الجغرافي وصعوبة تأمين الطريق البحري لهذا المدد.

وأشار إلى أن الجيش الوطني يمتلك السلاح الكافي وخاصة الطيران ومنظومات الصواريخ الكافية لتأمين وصد أي هجوم من جانب الوفاق وتركيا وأيضاً موقف فرنسا واليونان الضامن لقطع الطريق البحري لوصول الإمدادات العسكرية من تركيا كل هذا يجعل معركة سرت انتحارية بالنسبة لميليشيات الوفاق وتركيا.