ليبيا – قال الباحث ببرنامج الأمن والدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حسين عبد الراضي إن النظام التركي ينتهك بشكل دوري قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

عبد الراضي وخلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت أوضح أن تركيا تعمل على تدليس الحقائق والوقائع وتستمر في إرسال المرتزقة داخل الأراضي الليبية.

وأشار الباحث إلى أن مصر تمتلك الشرعية في حماية أمنها القومي بكونها دولة جوار وتسعى لحماية مقدرات الشعب الليبي وسلامة أمنها وأمن الدولة الليبية وأمن الشرق الأوسط وإفريقيا.