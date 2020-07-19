ليبيا – قالت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم قد ينظرون في فرض عقوبات على منتهكي حظر توريد السلاح إلى ليبيا، داعين الأطراف الأجنبية الداعمة لطرفي النزاع هناك لوقف فوري للقتال.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا أصدرت بيان مشترك أمس السبت عقب لقاء قادة الدول الثلاث في بروكسل وفقاً لوكالة” سبوتنيك” الروسية جاء فيه “نحن مستعدون للنظر في الاستخدام المحتمل للعقوبات إذا ما استمرت خروقات الحظر بحرا أو برا أو جوا، ونتطلع لمقترحات المفوض السامي نائب رئيس المفوضية الأوروبية في ذلك الشأن”.

وأعرب البيان عن تشجيع الدول لمساعي الأمم المتحدة لاستكشاف كافة خيارات خفض التصعيد بما في ذلك تمديد فك الاشتباك بين القوات وإمكانية إقامة مناطق منزوعة السلاح.

كما أكدت الدول الثلاث التزامها بتنفيذ عملية “إيريني” البحرية بفعالية تامة بغرض منع التصعيد على الأرض.