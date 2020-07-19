انجلترا – تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب ويمبلي، الذي يحتضن قمة مرتقبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره آرسنال.

وسبق وأن توج مانشستر سيتي بلقب المسابقة 6 مرات من قبل آخرها الموسم الماضي، بالتغلب على واتفورد في النهائي بسداسية نظيفة، بينما يحمل آرسنال الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب تلك المسابقة بواقع 13 مرة آخرها في موسم 2016-2017.

المواجهات المباشرة

خسر آرسنال آخر 7 مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات بجموع تلك اللقاءات 20- 2، ولم يخسر آرسنال طوال تاريخه عدد من المباريات المتتالية أمام فريق بعينه أكثر من ذلك، سوى بالخسارة أمام ليدز في 8 مباريات متتالية.

وتعود آخر هزيمة لمانشستر سيتي أمام آرسنال في جميع المسابقات، إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فرط في تقدمه بهدف دون رد، ليخسر بنتيجة 2-1 عام 2017، وبعدها تغلب المدفعجية على تشيلسي في المباراة النهائية.

وهذه هي المواجهة الخامسة بين السيتي وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وحقق السيتي الانتصار في المواجهة الأولى عام 1904، وبعدها حقق آرسنال الانتصار في المواجهات الثلاث التالية أعوام 1932 و1971 و2017.

آرسنال

يخوض آرسنال مباراته رقم 30 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كأكثر الفرق وصولًا إلى هذه المرحلة، ووصل المدفعجية للنهائي في 20 مناسبة، وهو رقم قياسي آخر مناصفة مع مانشستر يونايتد.

ونجح آرسنال في الإطاحة بحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في آخر 5 مرات واجهه فيها، وكانت المرة الأخيرة بالتغلب على ويجان في نصف نهائي 2014.

ومن بين أهداف آرسنال السبعة في كأس الاتحاد هذا الموسم، هناك 4 أهداف سجلت من لاعبين تقل أعمارهم عن 21 سنة أكثر من أي فريق بدأ المسابقة من الدور الأول، واللاعبون هم: “إيدي نكيتياه (هدفان) وبوكايو ساكا وريس نيلسون”.

مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الانتصار 10 مرات في آخر 12 مرة وصل فيها إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر في المرتين أمام آرسنال عامي 1932 و2017.

ويتطلع مانشستر سيتي للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد للعام الثاني على التوالي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز عامي 1933 و1934 وعامي 1955 1956، ولم يخسر السيتي في آخر 9 مباريات خاضها على ملعب ويمبلي، وكانت آخر هزيمة أمام آرسنال في نصف نهائي المسابقة عام 2017.

وساهم فيل فودين في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات خاضها بكأس الاتحاد (إحراز 4 وصناعة 3)، بمعدل المساهمة بهدف كل 57 دقيقة.

وكالات