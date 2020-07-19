سويسرا – ألزمت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النّادي الصفاقسي بدفع 50 ألف دولار للاعب السابق للفريق العراقي أيمن حسين.

وكان حسين، قد تقدم بشكوى لدى الفيفا ضد الفريق التونسي، بعد أن تم فسخ عقده في يوليو/تموز 2019، مطالبا بالحصول على مستحقاته المالية بذمة الصفاقسي.

ومنحت لجنة النزاعات النادي الصفاقسي، مهلة 45 يوما لتسوية ملف اللاعب العراقي، قبل أن تفرض عقوبات عليه بسبب تأخير مستحقات اللاعب.

يشار إلى أن فريق عاصمة الجنوب كان قد انتدب أيمن حسين في يوليو/تموز 2018، لموسم واحد ثم مددت في يناير/كانون ثان 2019 عقده لمدة 3 سنوات، قبل أن يقرر فسخ عقده في الميركاتو الصيفي الأخير.

المصدر: كووورة