ليبيا – اعتبر المراقب السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش أن موقف الجزائر من الأزمة الليبية ثابت فهي تلتزم الحل السلمي وترفض أي تدخل أجنبي وتقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف المتنازعة.

كروش قال في تصريح لصحيفة “اندبندنت عربية” إنه “يبدو أن الأمور تأزّمت، وأصبحت التدخلات الأجنبية واضحة مع التدخل التركي العلني في الغرب الليبي ودعم القوات المحسوبة على حكومة فايز السراج الذي قابله طلب برلمان طبرق والقبائل الليبية التدخل المصري عسكريّاً أما زيارة عقيلة الجزائر فربما لاطلاع القيادة السياسية على الأوضاع في ليبيا وعرض وجهة نظر الجزائر لكيفية الحل ونزع فتيل التوتر الذي ينذر بحرب إقليمية على أرض ليبيا”.

وكشف كروش أنه سبق للسراج أن طلب من الجزائر التدخل عسكرياً عندما كان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس وكان ردّ الجزائر أنها لن تقبل بدخول “قوات حفتر” طرابلس وجعلت منها خطاً أحمر بحسب قوله.

وأضاف” لذا، لا أعتقد أن الجزائر تستجيب لطلب تدخل عسكري في ليبيا سواء أكان من السراج أم من عقيلة أم من قبائل غرب ليبيا وشرقها وجنوبها”.

كما اختتم تصريح قائلاً” دخول القوات الجزائرية أرض ليبيا يعني أنها تخلّت عن حيادها وأنها أصبحت طرفاً في الأزمة، الجزائر سوف تستثمر في وجود عقيلة صالح لديها من أجل التهدئة والإصرار على الحل السلمي، ودعوة كل الأطراف إلى ندوة (ليبية – ليبية) برعاية إقليمية وأممية”.