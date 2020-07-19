أبوظبي – توج البرازيلي ديفيسون فيجريدو بطلا للعالم لوزن الذبابة في بطولة UFC 251 بفوزه على الأمريكي جوزيف بينافيدز في جزيرة “القتال” جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كان النزال عنيفا مؤلفا من جولة واحدة قاسية لا ترحم، حيث انهال المقاتل البرازيلي بتوجيه ضربات متتالية على رأس منافسه، أفقدت المقاتل الأمريكي قواه للمقاومة وسط الدماء التي غطت وجهه، وأتت حركة الخنق الأخيرة لتفقده الوعي قبل أن يعلن حكم النزال نهاية المواجهة.

وتفوق فيجيريدو البالغ 32 عاما على منافسه بحركة إخضاع REAR NAKED CHOKE قبل أن يستسلم بينافيدز في آخر دقيقة من الجولة الأولى، ليعد فوز البرازيلي من أكثر انتصارات البطولة أحادية الجانب خلال جولة واحدة على الإطلاق في تاريخ UFC الحديث، وبذلك أسدل الستار عن الجولة الثالثة للبطولة التي تستضيفها أبوظبي في جزيرة ياس.

المصدر: insider.com