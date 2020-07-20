ألمانيا – ناشد رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانية، امس أعضاء بالكونغرس الأمريكي وقف خطط سحب قوات الولايات المتحدة من ألمانيا.

ووجه رؤساء حكومات الولايات الأربع بجنوب ألمانيا والتي توجد بها قواعد عسكرية أمريكية إلى 13 عضوا في الكونغرس من بينهم السناتور ميت رومني والسناتور جيم إنهوف.

وكتب رؤساء حكومات بافاريا، وهسه، وبادن – فيرتمبرغ، وراينلاند بالاتينيت: “نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأمريكي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل”.

وأفاد رؤساء الحكومات بأن القوات الأمريكية في ولاياتهم “تشكل العمود الفقري للوجود الأمريكي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك”.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين التعليق على الخطوة الأمريكية.

وقالت واشطن في الشهر الماضي إن االخطوة “ستعزز ردع روسيا وتقوي حلف شمال الأطلسي وتطمئن الحلفاء”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألفا ملقيا باللائمة على ألمانيا، الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي، لإخفاقها “في الوفاء” بالإنفاق الدفاعي المستهدف للحلف واتهمها بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة.

المصدر: رويترز