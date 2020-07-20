فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بتخوفات استمرار ضعف الطلب على النفط الخام، بالتزامن مع تقليص مرتقب في اتفاقية خفض الإنتاج، ما يعني مزيدا من الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة (07:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.77 بالمئة أو 34 سنتا إلى 42.80 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.76 بالمئة أو 31 سنتا إلى 40.44 دولارا للبرميل.

الأسبوع الماضي، اتفق تحالق (أوبك+) على تقليص خفض الإنتاج في مرحلته الثانية اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل حتى نهاية 2020، إلى 7.7 ملايين برميل يوميا.

يبلغ حجم خفض الإنتاج للمرحلة الأولى 9.7 ملايين برميل يوميا، بدأت مطلع مايو/ أيار الماضي، حتى نهاية الشهر الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثالثة مطلع 2021 حتى أبريل 2022، بتقليص الخفض إلى 5.7 ملايين برميل يوميا.

وفشل الاتحاد الأوروبي، السبت، في التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ مالية للدول التكتل الـ (27)، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

كان يعني نجاح الاتحاد على حزمة الإنقاذ، ضخ سيولة في اقتصادات التكتل خاصة إسبانيا وفرنسا، ما يزيد الآمل بدفع الطلب على الخام.

الأناضول