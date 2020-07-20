ليبيا – قال رئيس لجنة العمل الوطني خالد الترجمان إن غرب ليبيا أصبح مستعمرة تركية بامتياز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الحاكم الأصلي حالياً للمنطقة الغربية بحسب قوله.

الترجمان أشار خلال حواره عبر “سكايب” مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TEN” أمس الأحد وفقاً لما نقلته بوابة “أخبار اليوم” المصرية إلى انه لم يعد هناك حكومة فائز السراج والتعليمات بغرب البلاد تركية، مبيناً أن هناك الكثير من محاولات التسلل من منطقة الجفرة يتم التصدي لها وتم تدمير أكبر من ركب هناك.

ولفت إلى أن هناك حوالي 200 سيارة تجمعوا تجاه محاور سرت تدعمها سيارات إسعاف تحمل هوائيات طائرات مسيرة مزيفة وعند استهدافها يتم الحديث عن استهداف الإسعاف والأطباء على حد تعبيره.

كما تابع” أن سلاحنا الجوي بخير وهناك نوع من الثقة بالنفس في التصدي لهذه القوات وفي حال استعمال تركيا لبوارقها فقواتنا البحرية تجوب جميع المناطق لترصد هذه البوارق، القوات المسلحة مطمئنة لأنه في ظهرها جيش عربي لن يتوانى في التصدي لمطامع أردوغان في الاستيلاء على ليبيا ليكون شوكة في حلق المنطقة وربما لا يحتاج الأمر لتدخل وسيتم حسم المعارك في سرت دون الاستعانة بالجيش المصري الحامي والداعم للقوات المسلحة”.