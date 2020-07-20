ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد على سير عمل المؤسسة الوطنية للموارد المائية وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة عوض الدرسي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية مستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه في مختلف مدن ومناطق البلاد.

وبدوره ، أطلع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد المائية على نسب الإنجاز في مشاريع الصيانة الجارية في عدد من آبار المياه، شارحا بالتفصيل آخر أعمال الصيانة ببئر مياه الغريب.

رئيس الحكومة شدد على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من العمل في صيانة الآبار ومحطات التحلية لضمان عدم وقوع أية مشاكل في تزود البلديات بالمياه.