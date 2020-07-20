ليبيا – أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الأحد أن بلاده ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا لكنها ستواصل دعم ما وصفه بـ”حق حكومة الوفاق للدفاع عن نفسها ” حسب زعمه.

قالن قال في لقاء مع قناة “إن تي في” التركية بحسب ما نقلته وكالة “الاناضول” التركية: “لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.

وبعد أن تطرق قالن لقصف قاعدة الوطية الجوية، قال: “نوايا الذين قالوا بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، كانت واضحة عندما قصفوا مطار معيتيقة ورددوا: يجب أن يكون حكم ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكرياً في سرت والجفرة”.

وأشار إلى أن تركيا وحكومة الوفاق تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر 2019 وفي إطارها يقدم الدعم التركي.

كما لفت قالن إلى أنّ الوجود التركي في ليبيا حقق التوازن، قائلاً: “عند حديثي بنظرائي في أمريكا وأوروبا، يعترفون لنا بهذا ونحن لا نسعى لنيل التقديرات بل لحل الأزمة ودفع العملية السياسية وفق قواعد الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين”.

واتهم حفتر (القاد العام للقوات المسلحة) بأنه وراء خرق كافة الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق الصخيرات، بإعلانه عام 2015 عدم الاعتراف به، مضيفاً: “رغم ذلك فإن داعميه هم مصر والإمارات، وفرنسا، وروسيا، ورغم تصريح روسيا وفرنسا بأنهما لا يدعمونه مباشرة، إلا أننا نرى الحقائق على الأرض”.

وقال قالن: “الجدل الدائر حول محور سرت – الجفرة الليبيتين يجب تقييمه ضمن سياق المشهد العام في ليبيا، قوات حفتر تواصل منذ فترة إرسال التعزيزات إلى القاعدة العسكرية في الجفرة منتهكة بذلك اتفاق الصخيرات”.

وإدعى قالن بأن “التعزيزات العسكرية المذكورة عبارة عن إرسال المرتزقة من قوات فاغنر وغيرها من الميلشيات العسكرية الممولة من دول داعمه” على حد زعمه

واستطرد قائلاً : “في الوقت الذي تجري فيه هذه الأحداث يتم اتهام حكومة الوفاق بشكل مباشر وتركيا بشكل غير مباشر بانتهاك اتفاق الصخيرات، هذا أمر غير مفهوم”.

وشدد في الختام على أن الأمريكيين لم يعد يتواصلون مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) كما كان من قبل وكذلك روسيا بعد أن خيب “حفتر” آمالها بعدم حضوره اجتماعاً على أراضيها قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا وفقاً لقوله، مضيفاً : “عند النظر إلى المشهد العام هذا يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)”.