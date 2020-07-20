الريال الإيراني يسترد شيئا من عافيته بعد أن فقد 50% من قيمته في زمن كورونا

الريال الإيراني يسترد شيئا من عافيته بعد أن فقد 50% من قيمته في زمن كورونا

إيران – استعادت العملة الإيرانية جزءا من قيمتها، حيث بلغ سعر صرف الدولار في سوق طهران السوداء للعملات الأجنبية اليوم 225 ألف ريال للدولار، بعد أن تخطى حاجز الـ250 ألف ريال أمس.

وفقد الريال الإيراني من مارس الماضي وحتى يوم أمس أكثر من 50% من سعره، بفعل العقوبات الأمريكية وانخفاض الصادرات بسبب إغلاق الحدود نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي تعافي العملة الوطنية الإيرانية، بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عن “اتخاذ إجراءات جديدة”، وقال إنها “ستسهم في إعادة الاستقرار إلى سوق صرف العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة”.

وكتب عبد الناصر همتي، على صفحته الشخصية على تطبيق “إنستغرام”، أن “الاعتقاد بأن البنك المركزي والحكومة لا يتخذان إجراءات للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، أو أنهما يعملان على رفع سعر الصرف للتعويض عن العجز في الموزانة، لا أساس له من الصحة، وهو تصور خاطئ تماما”.

ويقول متابعون إن سبب تعافي العملة الإيرانية، هو انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للتجار لأجل إعادة العملة الصعبة من عائدات السلع المصدرة، إلى الدورة الاقتصادية في البلاد، والاستفادة منها لتوفير احتياجات التوريد والإنتاج، والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وتوعد الرئيس الإيراني بملاحقة التجار، الذين لا يعيدون العملات الأجنبية إلى البنك المركزي قضائيا، وإلغاء بطاقاتهم التجارية.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن تجار العملة في سوق طهران، أن عددا كبيرا من المستوردين قاموا بشراء الدولار مؤخرا، لإعادة مبالغ إلى الحكومة خوفا من الملاحقة القضائية.

المصدر: RT