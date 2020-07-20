مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان صحفي إن الرئيس السيسي “أكد الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل”.

من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني، عن “تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة”، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT