السعودية – بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعزية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح.

وجاء في برقية التعزية: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد السعودي لنظيره الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاه فيها بوفاة الشيخ ناصر الصباح.

والشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، من مواليد الكويت عام 1940، شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للفترة من فبراير عام 2006 إلى نوفمبر 2011.

وهو الابن الثاني للشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح أول وزير دفاع في الكويت من زوجته نسيمة طالب النقيب.

المصدر: “وكالات”