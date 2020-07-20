ليبيا – اتهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة علي محي الدين القره داغي القيادي بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين دولا أوروبية بـ”التناقض” بشأن التواجد الروسي في ليبيا في اشارة منه إلى فرنسا.

داغي وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال:” موقف بعض الدول الأوروبية تجاه الأزمة الليبية متناقض”.

وتابع زاعماً : “فهي تدعي أنها لا تريد تواجدا روسيا في ليبيا ولكنها تقف مع حفتر الذي هو مشروع روسي ومدعوم منها عسكرياً ومرتزقةً وسيطرةً على الموانئ والبترول !”.

وشدد القايادي الاخواني المدعوم من قطر على أن الحل هو دعم حكومة الوفاق لتكوين حكومة مدنية مهيمنة على جميع الأراضي الليبية.