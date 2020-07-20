ليبيا – علق مبعوث فائز السراج لدول المغرب العربي جمعة القماطي على مسألة إطلاق سراح المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد قال : “اطلاق سراح المعتقلين الروس اليوم وتفاهمات أخرى مع روسيا ستقود الى تحرير سرت والجفرة قريبا وتحطيم عنتريات اي خطوط حمراء وهمية” حسب تعبيره.

واختتم قائلاً :” استئناف تصدير النفط مصدر قوت كل الليبيين وخروج حفتر وابنائه من المشهد بالكامل شرطان اساسيان قبل الذهاب الى اي مسار سياسي ينهي الأزمة في ليبيا”.