ليبيا – توعد المتحدث باسم مايطلق عليها ” شعبة الإعلام الحربي – بركان الغضب ” عبدالمالك المدني بقتال الجيش المصري في ليبيا وإلحاق الهزيمة به وذلك في أول تعليقات من المجموعات المسلحة الليبية والسورية الموالية لتركيا على قرار البرلمان المصري .

وقال المدني في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” لا بأس .. ليكن مصير القوات المصرية السيسية كمصير الفاغنر والجنجاويد والمعارضة السودانية ” .

وأضاف المدني متوعدًا : ” سابقاً قلنا لهم بأن يفكروا في الخروج قبل الدخول والأن نقول لهم هنا في ليبيا الداخل مفقود والخارج مولود واسألوا الفاغنر عن ذلك ” إلا أنه تجاهل دور 13 ألف سوري كان المدني يدخل الجبهات مع تعليمات بتجنب تصويرهم.

وختم المتحدث بهزيمة الجيش المصري وقال : ” سيهزم الجمع ويولون الدبر..وسننتصر نصراً مؤزراً بإذن الله وسنحتفل إحتفال الأبطال في قلب سرت و الجفرة ووقتها سنرى ماذا يمكنه ان يقدم لكم العميل المهزوم السيسي ” .

المرصد – متابعات