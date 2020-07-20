ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن زيارة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى الجزائر ستبحث العدوان التركي على ليبيا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أوضح أن الزيارة تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها، كاشفا عن أن الزيارة ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول أجندة زيارة صالح المرتقبة للجزائر، قال المريمي: “من المقرر أن يناقش صالح مع الرئيس الجزائري العدوان التركي على ليبيا وآخر تطورات الأوضاع الميدانية”.

وتابع:”سيتم بحث وقف العدوان التركي وضرورة تضافر جهود دول الجوار الليبي لإنهاء الأزمة من أجل بدء مرحلة التفاوض والشروع في حوار ليبي- ليبي برعاية أممية”.

وأكد المريمي أن نظام أردوغان يقوم بالحشد العسكري حاليا على خط سرت الجفرة ما قد يكون سببا لاندلاع حرب تضر بالأمن القومي الليبي ودول الجوار وهو ما يستدعي دعوة تلك الدول للتدخل ومساندة ليبيا دوليا لإنهاء التدخل التركي والتخلص من الميليشيات الإرهابية.

وقال: “نتوقع في أي لحظة إقدام مرتزقة أردوغان والخبراء العسكريين الأتراك والمليشيات الإرهابية على مغامرة عسكرية بدخول سرت”.

واستدرك: “الجيش الوطني الليبي جاهز للرد بقوة على أي هجوم من مرتزقة أردوغان فتحركاتهم مرصودة إضافة إلى أن الجيش المصري سيتدخل بعد تفويض مجلس النواب الليبي وزعماء القبائل”.

ومن القضايا التي سيتم مناقشتها أيضاً خلال الزيارة المرتقبة، قال المريمي: “الدفع أيضا نحو حل سياسي للصراع الدائر حاليا وذلك وفقا لمجموعة من المرتكزات يمكن أن تكون قاعدة لانطلاق الحوار الليبي – الليبي تتمثل في مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين”.

وتطرق المريمي إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الخميس الماضي الذي شارك فيه، قائلا: “اللقاء كان على المستوى المطلوب وحمل طلب من مشايخ وأعيان ليبيا من مصر التدخل حال بلادنا للخطر وتجاوز الأتراك والمليشيات الليبية الخط الأحمر الذي حددته القاهرة سرت والجفرة”.

وبين أن القبائل الليبية فوضت الرئيس المصري بضرورة التدخل العسكري حال تعرض ليبيا للخطر، واصفا اللقاء بـ”الممتاز”.

وذكر أن مصر وليبيا مصيرهما واحد ولذلك فالقاهرة ستدعم ليبيا حتى لا تعم الفوضى في البلاد.

وردا على انتقاد حكومة الوفاق لزيارة مشايخ وأعيان ليبيا للقاهرة، شدد على أن حكومة الوفاق غير شرعية وغير معترف بها لدى معظم الليبيين وتصرفاتها غير وطنية ومرفوضة شكلا ومضمونا فهي من جاءت بالأتراك لليبيا وتعاونت مع الجماعات الإرهابية فهم يحمونها وهي تدعمهم.

واعتبر أن المجتمع الدولي هو من فرض على الليبيين هذه الحكومة لكن الشعب رفضها وخرج في مظاهرات في انحاء ليبيا ضدها.

واختتم المريمي قائلا :”لا يحق لحكومة الوفاق انتقاد أو رفض زيارتنا للقاهرة حيث إن زعماء القبائل والمشايخ الذين أتوا للقاهرة لهم كلمتهم في المجتمع الليبي جاؤوا يطالبون مصر بالتدخل في حالة تجرؤ أردوغان على العدوان والتقدم نحو سرت والجفرة”.