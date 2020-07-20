النفط يهبط في ظل مخاوف من انتكاسة جديدة للطلب على الوقود

النفط يهبط في ظل مخاوف من انتكاسة جديدة للطلب على الوقود

فيينا – تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول مزيج “برنت” عند 42.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.8% عن سعر التسوية السابق.

فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% أيضا إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.

وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة “رويترز”.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في “فيليب فيوتشرز” للاستشارات: “جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة”.

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30 بالمئة في أبريل الماضي، بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه ما زال دون مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.

المصدر: “رويترز”